The Medium: stando ai requisiti, per giocarci servirà un PC non indifferente

Uno dei punti su cui Bloober Team ha insistito molto in fase di presentazione del loro nuovo gioco horror, The Medium, è stato il notevole risultato tecnico di avere due mondi renderizzati allo stesso tempo. Sembra però che questo risultato avrà un costo non indifferente in termini di hardware: sulla pagina Steam del gioco sono infatti apparsi i requisiti, e anche i minimi non sono da dare per scontati. Il gioco, infatti, richiede come minimo una GTX 1060 6GB, una AMD Radeon 390X o schede equivalenti con almeno 4 GB di ram, mentre invece il processore richiesto è un Intel i5-6600, un Ryzen 5 2500x o equivalenti.

Anche se non si tratta certo di componentistica appena arrivata sul mercato, tenete a mente che questi sono i requisiti minimi; se avete intenzione di godervi l’albergo sovietico in cui sarà ambientato il gioco in gloriosa risoluzione 4K e a 144 fps granitici, avrete bisogno di molta più potenza dentro il vostro case. Proprio per questo motivo, su console The Medium è attualmente previsto esclusivamente per Xbox Series X.