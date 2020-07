Nuove indiscrezioni rivelano una potenziale data d'uscita per Avowed

Non dubitiamo che Obsidian abbia sorpreso molti quando, all’Xbox Games Showcase, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco di ruolo; d’altronde, lo sviluppatore ha solo da qualche mese lanciato l’ottimo The Outer Worlds (che avrà presto la sua prima espansione), mentre Grounded sarà giocabile a partire da domani. Ma già appaiono le prime indiscrezioni su Avowed, il nuovo titolo dello sviluppatore californiano, merito di un utente di ResetEra che, a quanto pare, gode di una reputazione affidabile.

Molte le informazioni trapelate: la più immediata è la potenziale data d’uscita, prevista per il tardo 2022/primo 2023, ma certo non l’unica. La prima informazione riportata dall’utente riguarda infatti le dimensioni del mondo di gioco, che secondo Sponger sarebbe “molto, molto più grande di quello di Skyrim, anche se in maniera diversa, una parola più precisa sarebbe più denso, più ricco di contrasti”, anche se viene da chiedersi perché, nove anni e due generazioni dopo essere uscito, sia ancora Skyrim il termine di paragone quando si parla di giochi di ruolo open world.

Più succose altre delle informazioni rivelate dal leaker: una su tutte, l‘importanza data al rapporto fra le magie e il sistema fisico del gioco, che a proposito di paragoni con giochi di troppi anni fa non può che far venire in mente il mai troppo apprezzato Dark Messiah of Might and Magic. Decisamente interessante anche il fatto che sembra che Avowed progetti di avere un tempo atmosferico che cambierà in tempo reale avendo una influenza non solo meramente estetica sul mondo di gioco, oltre ovviamente alla possibilità che Avowed avrà supporto per il modding nativo.

Ovviamente, nessuna di queste informazioni è ancora stata confermata, quindi prendetele con le pinze.