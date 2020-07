Disintegration: in arrivo un weekend free to play

Non sarà certo mancato chi è rimasto incuriosito da Disintegration, sparatutto misto strategico nato dalla mente di Marcus Lehto, uno dei co-creatori di Halo. Ebbene, arrivano buone notizie per chi non si è sentito di aprire il portafoglio per dare una possibilità al riuscito esperimento: questo finesettimana il gioco sarà disponibile gratuitamente su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One. La versione free to play permetterà l’accesso sia alla campagna singleplayer che alle modalità multigiocatore, e per l’occasione V1 Interactive rilascerà anche una patch che vedrà dei cambiamenti sostaziali sia ai gravicicli – i veicoli volanti armati guidati dal giocatore – sia all’interfaccia di gioco.

Gli orari del free weekend sono così previsti:

PS4 : Giovedì 30 luglio, 18:00 – lunedì 3 agosto, 18:00. Richiede PlayStation Plus.

: Giovedì 30 luglio, 18:00 – lunedì 3 agosto, 18:00. Xbox One : Giovedì 30 luglio, 21:00 – lunedì 3 agosto, 8:59. Richiede Xbox Gold.

: Giovedì 30 luglio, 21:00 – lunedì 3 agosto, 8:59. PC (Steam): Giovedì 30 luglio, 19:00 – lunedì 3 agosto, 22:00.

Nel corso del free weekend, Disintegration sarà anche scontato del 40% su tutte e tre le piattaforme.