Cuphead potrebbe presto approdare su PS4

Secondo quanto riportato sul forum di ResetEra, Cuphead potrebbe presto debuttare su PS4.

Il platform di stampo Run & Gun sviluppato da Studio MDHR, infatti, è comparso per qualche ora sul PlayStation Store britannico nella sezione delle novità, per poi essere prontamente rimosso da Sony.

Nato su Xbox One e PC, Cuphead è in seguito arrivato anche su Nintendo Switch, mentre a brevissimo potrebbe vedere la luce su PS4. Essendo spuntato direttamente sul PlayStation Store, difficilmente dovrebbe trattarsi di un errore. È quindi probabile che l’annuncio ufficiale dell’arrivo del gioco sulla console Sony sia ormai imminente.

