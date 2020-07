PlayStation Plus: annunciati i giochi di agosto

Sony ha appena annunciato i videogiochi che saranno inclusi nel servizio PlayStation Plus nel corso del prossimo mese di agosto.

Gli abbonati al servizio potranno mettere le mani sulla campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, versione riveduta e corretta dell’FPS classe 2009, ora con texture e animazioni migliorate, rendering basato sulla fisica, illuminazione HDR e molto altro. Questo gioco sarà disponibile già a partire da oggi, martedì 28 luglio. Dal 4 agosto, invece, sarà possibile mettere le mani su Fall Guys: Ultimate Knockout, l’esilarante battle royale ispirata allo show televisivo Takeshi’s Castle, in uscita su tutte le piattaforme proprio martedì prossimo.

Da notare che entrambi i titoli possono essere riscattati solo fino al 31 agosto.

