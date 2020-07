Monster Rancher 2 per Switch e mobile si mostra in un primo trailer

Koei Tecmo ha pubblicato un primo trailer dedicato a Monster Rancher 2, versione riveduta e corretta del grande classico dell’era PlayStation in arrivo su Switch e dispositivi mobili.

Questa versione rimasterizzata includerà oltre 400 mostri da allevare, oltre al minigioco della PocketStation di Sony e un database virtuale di CD dai quali far nascere i nuovi mostri. Il videogioco originale, infatti, prevedeva l’inserimento di vari CD in possesso dei giocatori nel lettore della prima PlayStation, e da questi un algoritmo faceva spuntare un mostriciattolo diverso.

Da notare, infine, che Monster Rancher 2 per Switch e mobile è per ora previsto solamente per il mercato giapponese nel corso dell’autunno; non sappiamo a questo punto se arriverà o meno anche in Occidente.