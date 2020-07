Spider-Man: Miles Morales includerà la remaster dell'originale per PS4?

La comunicazione di Sony circa Marvel’s Spider-Man: Miles Morales non è stata di certo impeccabile, tant’è che inizialmente un portavoce della compagnia giapponese parlò di un’edizione completa contenente non soltanto la nuova avventura per PS5, ma anche una versione riveduta e corretta dell’originale per PS4. Questa indiscrezione venne poi smentita direttamente da Insomniac Games, che invece precisò che si sarebbe trattato solamente di una nuova espansione standalone, creando non poca confusione tra i fan dell’Uomo Ragno.

La questione sembrava definitivamente archiviata, tuttavia ora è ritornata prepotentemente in auge l’ipotesi che Miles Morales includa anche una remaster del primo videogioco uscito nel 2018 su PS4. A sostegno di questa tesi, un utente di Reddit ha pubblicato un estratto dell’ultimo numero della rivista Game Informer, sulle cui colonne leggiamo proprio che “Miles Morales non è un sequel nel senso più tradizionale del termine dal momento che includerà anche una versione rimasterizzata del primo Spider-Man di Insomniac che si avvantaggerà della maggiore potenza di PS5.”

Insomma, la questione continua a essere estremamente confusa. A questo punto diventa essenziale un comunicato ufficiale che faccia una volta per tutte chiarezza sulla faccenda.

Condividi con gli amici Inviare