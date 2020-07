Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, grande successo su Kickstarter

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il nuovo progetto degli autori di Suikoden, sta riscuotendo un enorme successo su Kickstarter.

La raccolta fondi avviata da Rabbit and Bear Studios, nuova realtà con base a Tokyo guidata da Yoshitaka Murayama e Junko Kawama, ha già raccolto oltre 1,3 milioni di euro in meno di ventiquattro ore dall’inizio della campagna. Il gioco avrebbe inizialmente dovuto vedere la luce soltanto su PC, tuttavia avendo già raggiunto uno dei traguardi avanzati verranno realizzate anche delle conversioni per console, in particolare per PS5 e Xbox Series X.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sarà proprio un successore spirituale di Suikoden, posizionandosi dunque in quella nicchia formata dai JRPG moderni che strizzano l’occhio al passato. Al progetto parteciperanno anche Junichi Murakami, il director di Castlevania: Aria of Sorrow, il director di Suikoden Tactics Osamu Komuta, nonché i compositori delle colonne sonore di Golden Sun e Wild Arms, Motoi Sakuraba e Miciko Naruke.

L’uscita del gioco è prevista per la fine del 2022.