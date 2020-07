Ghost of Tsushima si aggiorna aggiungendo la difficoltà Letale

Sucker Punch ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Ghost of Tsushima che introduce, tra le altre novità, un nuovo livello di difficoltà denominato “Letale“.

Qui le armi, sia quelle a propria disposizione che quelle dei nemici, diventano più potenti infliggendo un maggior numero di danni; i nemici diventano tuttavia più aggressivi mentre la finestra temporale per schivare e parare è stata ridotta considerevolmente. La patch aggiunge anche una nuova opzione di accessibilità che riduce l’intensità dei combattimenti, offrendo più tempo per reagire agli attacchi nemici. Migliorati anche i sottotitoli, la cui grandezza può essere aumentata fino al 150%.

Il changelog ufficiale della patch 1.05 può essere consultato seguendo questo collegamento.

