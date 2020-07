Team17 e One More Dream Studios hanno confezionato il trailer di lancio di Ageless, nuovo puzzle platformer in uscita oggi su PC e Nintendo Switch.

In Ageless vestiamo i panni di Kiara, una giovane ragazza con l’abilità di controllare l’età di flora e fauna. Grazie ai suoi poteri dovrà esplorare un mondo di piattaforme ed enigmi dalle caratteristiche uniche, alterando la crescita di animali e piante per superare complessi puzzle ambientali.