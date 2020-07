Per i 10 anni di StarCraft II, Blizzard ha preparato una patch speciale

Periodo di anniversari, questo: oltre a Path of Exile, anche StarCraft II compie dieci anni d’età, e per l’occasione Blizzard ha deciso di prepare una patch speciale con tanto di trailer di presentazione.

La nuova patch prevede significative aggiunte all’editor, l’introduzione di campagne personalizzate create dagli utenti (nel video viene presentata Odyssey di Luis Rocha), nuove aggiunte alla modalità cooperativa, ben 83 nuovi achievement legati alla campagna e vari miglioramenti di quality of life per il gioco competitivo online. Anche se per alcuni cambiamenti viene da farsi qualche domanda a proposito della loro tempestività (in particolare riguardo all’editor, che negli anni ha ricevuto molte critiche dalla community), d’altro canto fa sicuramente piacere vedere l’impegno che Blizzard mette nel mantenere aggiornato quello che al momento è il suo RTS competitvo di punta, specialmente dopo il brutto inciampo di Warcraft III: Reforged.