La serie a fumetti di Injustice sta per tornare, e forse anche il picchiaduro

Negli ultimi giorni, lo scrittore di fumetti Tom Taylor ha postato dei messaggi tutt’altro che criptici sul suo profilo Twitter, che sembrano indicare un ritorno della serie a fumetti dedicata all’universo DC alternativo in cui Superman decide che ne ha avuto abbastanza di essere un bravo ragazzo, ammazza Joker e già che c’è diventa un dittatore con una scarsa tolleranza per il libero pensiero.

Ovviamente, questo annuncio non indica nulla di certo per quanto riguarda il ritorno della serie Netherrealm dedicata ai supereroi DC, ma la serie a fumetti è tradizionalmente stata legata ai videogiochi, e si sa per certo che WB Games ha in mente di annunciare qualcosa al DC Fandome del 22 agosto. In aggiunta, un nuovo Injustice sarebbe in linea con quelle che sono le tempistiche di Netherrealm: il primo episodio della saga è uscito nel 2013 e il secondo del 2017, quindi un terzo capitolo in arrivo nel 2021 sembra tutt’altro che improbabile. Staremo a vedere.