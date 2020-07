Junji Ito si scusa con i fan di Hideo Kojima per aver dato false speranze

Qualche giorno fa, aveva suscitato scalpore la notizia che Junji Ito potesse essere al lavoro con Hideo Kojima su un nuovo gioco horror. Il mangaka ha però ritrattato le sue parole, chiarendo in un tweet di essersi espresso male: quella di Kojima non sarebbe stata infatti un’offerta di collaborazione, ma un più semplice e meno impegnativo “se dovesse succedere, ti chiamerò”. Stando alle parole di Ito, non ci sarebbe quindi nessun tipo di negoziazione o – men che meno – accordo compiuto fra i due, e il maestro dell’horror si è scusato per aver dato a intendere che così potesse essere.

Un aggiornamento che sicuramente deluderà molti, ma una futura collaborazione fra i due non è comunque da escludere.