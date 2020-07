Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers arriverà in occidente

Come riportato da personacentral, sembra che Atlus e Koei Tecmo abbiano in mente di far arrivare Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers anche in occidente. A svelare l’intenzione delle due compagnie sarebbe stato il financial report di Koei Tecmo per il primo quarto dell’anno fiscale, in cui Persona 5 Scramble appare come uscita prevista per PlayStation 4 e Nintendo Switch sul mercato occidentale, anche se purtroppo manca una qualunque data, anche indicativa.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è uno spinoff action RPG del ben più noto titolo JRPG, sviluppato in collaborazione fra Atlus e Omega Force, sussidiaria di Koei Tecmo e studio famoso principalmente per la serie Dynasty Warriors, il cui ultimo capitolo non ha certo stupito per qualità. In ogni caso, The Phantom Strikers ha raggiunto un discreto successo in Asia, con circa mezzo milione di copie vendute.