L'ESRB conferma che Gears Tactics arriverà anche su Xbox Series X

L’ente di classificazione americano ESRB ha di recente valutato la versione per console di Gears Tactics, il tattico a turni sviluppato da una collaborazione fra Splash Damage e The Coalition e basato sulla serie nata dalla mente di Cliff Bleszinski. A quanto pare, è confermato ufficialmente che Gears Tactics arriverà anche sulla console Microsoft di nuova generazione; fino a questo momento si erano avute informazioni solo su una sua versione per Xbox One. Ottime notizie, quindi, per chi vuole ordinare a una squadra di omaccioni di sparare a locuste di varie forme e dimensioni godendosi le scariche di fucileria su una console di nuova generazione.

Gears Tactics è uscito ad aprile su PC, e ha ricevuto un’accoglienza più che positiva. Qui potete leggere la recensione del nostro Daniele Dolce.