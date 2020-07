Cuphead è ora disponibile per PS4, ma per il DLC ci vorrà ancora un po'

Non ci è voluto molto perché si passasse dalle speculazioni ai fatti: nel corso di una breve live con Geoff Keighley, parte della Summer Game Fest, Maja Moldenhauer di Studio MDHR ha annunciato che Cuphead è ora disponibile per PS4. Per l’occasione, lo studio canadese ha anche fatto preparare un trailer in stop motion:

Nel corso della chiacchierata, la producer e artista di Cuphead ha anche condiviso qualche informazione sul DLC, The Delicious Last Course, annunciato ben due anni fa. “Potremmo averlo annunciato un po’ presto, ma vogliamo che sia un’esperienza soddisfacente, che sia della stessa qualità di Cuphead”, ha detto la Moldenhauer prima di spiegare che nel DLC saranno presenti alcune delle animazioni più complesse e dettagliate su cui il team ha lavorato finora, e che il nuovo personaggio, Ms. Chalice, sarà ben più di una semplice modifica estetica. Ovviamente, ha concluso dicendo che no, una data non c’è ancora e che per saperne di più dovremo pazientare un pochino di più. Ma in ogni caso, potete stare tranquilli: quando The Delicious Last Course arriverà, lo farà su tutte le piattaforme in contemporanea. Che dire? Non ci resta che aspettare.