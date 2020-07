Microids presenta i giochi in uscita entro fine 2020

Microids ha presentato la line-up di giochi in uscita entro la fine del 2020, rivelandone in dettaglio anche le date di lancio ufficiali.

Il publisher francese si presenta dunque sul mercato con un catalogo piuttosto variegato e adatto a più palati, dai giochi per la famiglia a quelli per i più piccini, passando per titoli rivolti a un pubblico più maturo.

Ecco di seguito i videogiochi e le rispettive date di uscita:

Agatha Christie: The ABC Murders (6 ottobre) – Switch

(6 ottobre) – Switch Asterix & Obelix XXL Romastered (22 ottobre) – PC, PS4, Xbox One, Switch

(22 ottobre) – PC, PS4, Xbox One, Switch The Bluecoats: North & South (27 ottobre) – PC, PS4, Xbox One, Switch

(27 ottobre) – PC, PS4, Xbox One, Switch Chi vuol essere milionario? (29 ottobre) – PC, PS4, Xbox One, Switch

(29 ottobre) – PC, PS4, Xbox One, Switch Professor Rubrik’s Brain Fitness (12 novembre) – PC, PS4, Xbox One, Switch

(12 novembre) – PC, PS4, Xbox One, Switch My Universe School Teacher (15 ottobre) – PC, PS4, Switch

(15 ottobre) – PC, PS4, Switch My Universe Fashion Boutique (27 ottobre) – PC, PS4, Switch

(27 ottobre) – PC, PS4, Switch My Universe Cooking Star Restaurant (10 novembre) – PC, PS4, Switch

(10 novembre) – PC, PS4, Switch My Universe My Baby ( 26 novembre) – PC, PS4

( 26 novembre) – PC, PS4 My Universe Pet Clinic Cats & Dogs (dicembre) – PC, PS4, Switch

Infine, Microids ribadisce che il rifacimento di XIII uscirà entro fine anno, sebbene sia ancora sprovvista di data di lancio.