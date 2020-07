Phantasy Star Online 2 arriverà presto su Steam

SEGA ha annunciato che Phantasy Star Online 2 è in dirittura di arrivo su PC tramite Steam.

Il celebre MMORPG della compagnia giapponese è già disponibile da tempo su Xbox One, mentre l’utenza PC dovrà attendere pochi giorni prima di entrare a far parte dell’ARKS. La data di uscita è stata infatti fissata al prossimo 5 agosto.

SEGA ha poi annunciato una collaborazione con Valve che permetterà ai giocatori PC di ricevere alcuni oggetti estetici esclusivi a tema Half-Life, Team Fortress e Portal. Le ricompense sono state elencate in maniera dettagliata nel video presente qui in alto.