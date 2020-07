Street Fighter V: Capcom annuncia una trasmissione in streaming

Capcom ha annunciato che presto terrà una trasmissione in streaming per presentare le novità in arrivo su Street Fighter V: Champion Edition.

L’appuntamento è fissato al prossimo 5 agosto, quando alle 19:00 (ora italiana) verrà trasmesso un Summer Update durante il quale si discuterà del futuro del picchiaduro e verranno rivelati nuovi personaggi che debutteranno durante la Season V. La compagnia giapponese fa sapere che durante la trasmissione interverranno anche degli ospiti speciali.

Gli appassionati di picchiaduro dovranno quindi attendere la prossima settimana per conoscere cosa Capcom abbia in serbo per Street Fighter V.

