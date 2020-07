Halo Infinite: presentata la prima traccia della colonna sonora

343 Industries ha diffuso la prima traccia della colonna sonora ufficiale di Halo Infinite: intitolato “Set a Fire in Your Heart“, questo primo brano è stato composto da Gareth Coker.

I più attenti avranno sicuramente carpito alcune delle sonorità tipiche del compositore britannico, già noto per aver realizzato le soundtrack dei due Ori. Gli sviluppatori avevano già annunciato che Gareth Coker sarebbe stato uno dei compositori della colonna sonora di Halo Infinite, rivelando che avrebbe affiancato Curtis Schweitzer e Joel Yarger nella realizzazione dei brani che faranno da accompagnamento alle peripezie di Master Chief.

La traccia diffusa oggi è la stessa che abbiamo già avuto modo di ascoltare durante l’Xbox Games Showcase, quando 343 Industries ne approfittò per svelare in anteprima il gameplay di Halo Infinite, l’attesissima sesta avventura di John-117 in arrivo su PC, Xbox One e Series X entro fine anno.