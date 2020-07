Private Division firma un accordo con Moon Studios, lo sviluppatore di Ori

In un comunicato stampa, Private Division (etichetta di Take-Two Interactive) ha annunciato di aver firmato un accordo con Moon Studios, League of Geeks e Roll7 per la pubblicazioni dei loro prossimi giochi. Particolarmente sentita la notizia per quanto riguarda i Moon Studios, famosi per aver sviluppato Ori and the Blind Forest e il suo acclamatissimo seguito Ori and the Will of the Wisps, entrambi in stretta collaborazione con Microsoft. Thomas Mahler e Gennadiy Korol, cofondatori dello studio, hanno dichiarato che “sviluppare la serie Ori nel corso del decennio scorso è stata un’esperienza fantastica per il gruppo; ora siamo entusiasti di alzare ulteriormente il tiro con un nuovo GdR d’azione“. Il nuovo titolo di Moon Studios deve essere ancora annunciato, ma fa piacere sapere che hanno deciso di mantenersi su un territorio a loro familiare. Resta da vedere se manterrà anche la prospettiva 2D, o se lo studio austriaco deciderà di compiere un salto coraggioso verso la terza dimensione.

Ma se è stato l’accordo con Moon Studios a fare scalpore, non meno importanti sono gli altri due studi: League of Geeks ha dato vita all’ottimo tattico a turni (oddio, non se volete continuare a non odiare i vostri amici, forse) Armello, e assieme a Private Division vuole espandere le sue ambizioni con un titolo ancora da annunciare basato su una nuova proprietà intellettuale. Roll7 non ha rilasciato neanche la più piccola informazione sul prossimo titolo a cui stanno lavorando, ma si tratta di uno studio dalla buona esperienza: nati nel 2008, sono i creatori di OlliOlli, NOT A HERO e Laser League.

Purtroppo, se siete ansiosi di mettere mano ai prossimi titoli del catalogo Private Division ci sarà da aspettare: secondo il comunicato stampa, infatti, nessuno di loro sarà rilasciato prima dell’anno fiscale 2022 di Take-Two.