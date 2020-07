Il prossimo aggiornamento di Sekiro avrà una modalità boss rush

From Software ha appena condiviso qualche dettaglio su quello che sarà il prossimo aggiornamento di Sekiro: Shadows Die Twice, e pare che ci sarà una modalità boss rush. Buone notizie dunque per chi adora gli scontri all’arma bianca dell’ultimo titolo della software house giapponese: siamo certi che non vedete l’ora di sfidare i vostri amici a chi riesce a perdere meno tempo (e vite) da Shikibu Toshikatsu Yamauchi, che come tutti sanno è il vero boss finale del gioco.

Anche per chi non si sente particolarmente competitivo, però, l’aggiornamento previsto per il 29 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One conterrà qualcosa: sarà infatti possibile sbloccare nuovi costumi alternativi per il nostro lupo senza un braccio, oltre a – e questo è decisamente interessante – lasciare brevi sequenze registrate che gli altri giocatori potranno vedere nel loro mondo di gioco. Una meccanica che, da com’è descritta, sembra ricordare le macchie di sangue di Dark Souls, ma probabilmente con finali meno imbarazzanti per i protagonisti.