In Sea of Thieves: Ashen Winds ci sono scheletri enormi sputafuoco

Se per caso eravate convinti che nel Sea of Thieves ci fossero già pericoli letali a sufficienza, beh, Rare vi ha appena dato un motivo per ripensarci: con il prossimo aggiornamento, Ashen Winds, i generali del capitano Flameheart hanno deciso che è un buon momento per riemergere e seminare quanto più terrore e raccapriccio possibile, il tutto con una discreta dose di piromania che, si sa, quando uno affida la propria sopravvivenza a un mezzo fatto di legno non fa mai male.

Saranno ben quattro i nuovi nemici introdotti con l’aggiornamento: Captain Grimm, Red Ruth, Warden Chi e Old Horatio. Sconfiggerli sarà dura, ma se ci riuscirete otterrete, oltre a ricompense cineree, anche il fiammeggiante teschio del generale; in tutti i sensi, perché può essere usato come vero e proprio lanciafiamme (ma occhio che così facendo il suo valore scenderà!). Riportare i teschi dei generali all’Ordine delle Anime vi permetterà di sbloccare una nuova livrea per la vostra bagnarola, e nuovi tatuaggi per il vostro indomabile pirata.

Anche chi non ha particolare interesse a rischiare la propria vita potrà sbloccare nuovi cosmetici: in particolare, nuovi animali da compagnia toccati dalla maledizione di Devil’s Roar, ma non per questo meno coccolosi, saranno disponibili. Ma se il vostro pirata ha le tasche bucate, non preoccupatevi: Rare ha pensato anche a voi, e con questo aggiornamento sarà disponibile una nuova emote gratuita. Oh, insomma, sempre a lamentarvi! Lanciate il gioco, piuttosto: l’aggiornamento è disponibile già da ora.