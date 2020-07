Un leak rivela Killjoy, il prossimo agente di Valorant

Il nuovo agente di Valorant, Killjoy, è brevemente apparso sul sito ufficiale del gioco prima di essere rapidamente rimosso, ma non abbastanza in fretta perché nessuno se ne accorgesse. Un noto dataminer in particolare, floxay, ha postato su Twitter un video dove sono presentate tutte e quattro le abilità del nuovo personaggio, che sono:

ALARMBOT: un robottino che sembra agire come una mina, attivandosi automaticamente e danneggiando i nemici che si avvicinano;

un robottino che sembra agire come una mina, attivandosi automaticamente e danneggiando i nemici che si avvicinano; TURRET: una classica torretta automatica;

una classica torretta automatica; NANOSWARM: lancia uno sciame di nanobot che danneggia i nemici;

lancia uno sciame di nanobot che danneggia i nemici; LOCKDOWN: piazza un dispositivo che, dopo un lungo periodo di carica, riduce notevolmente il movimento di tutti i nemici nella zona.

ALARMBOT, TURRET, NANOSWARM and LOCKDOWN in order. pic.twitter.com/Y6CdlSW5Us — floxay (@floxayyy) July 28, 2020

Insomma, sembra che sia stato scelto un nome più che adatto per questo nuovo agente, la cui data di arrivo non è ancora nota, ma che non dovrebbe essere troppo lontana.

AGGIORNAMENTO: E infatti eccola qua, fresca di trailer: