Annunciata la data di uscita di Willy Morgan and the Curse of Bone Town

Lo studio indipendente italiano Imaginarylab e VLG Publishing hanno annunciato la data di uscita di Willy Morgan and the Curse of Bone Town.

Questa intrigante avventura grafica ispirata ai grandi classici del passato, quali Day of the Tentacle e la serie Monkey Island, sarà disponibile su PC tramite Steam e GOG dal prossimo 11 agosto. Sarà inoltre disponibile per l’acquisto a un prezzo scontato del 15% durante la settimana di lancio.

