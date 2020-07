Marvel's Avengers: nuovi dettagli sulla beta e su Hawkeye

Nel corso del secondo War Table che si è tenuto ieri sera, Crystal Dynamics ha rivelato alcuni nuovi dettagli su Marvel’s Avengers, in particolare sulla beta che si terrà tra pochi giorni e sul primo personaggio aggiuntivo gratuito in arrivo dopo il lancio: Hawkeye.

La beta includerà il prologo del gioco, permettendoci di combattere nei panni di Iron Man, Captian America, Thor, Hulk e Black Widow, oltre a due missioni principali dedicate a Kamala Khan e a Bruce Banner. I giocatori dovranno infiltrarsi in una base dell’AIM in mezzo a una foresta del Nord-Ovest Pacifico americano, sulle tracce dell’ultima posizione nota di JARVIS. In seguito, il Quinjet li porterà in una gelida Zona di guerra della tundra russa per scoprire alcuni segreti dello SHIELD nascosti in un bunker sotterraneo. La versione di prova includerà anche alcune missioni secondarie da affrontare sia in solitaria che in cooperativa, circondandosi di amici in carne e ossa o da compagni gestiti dall’intelligenza artificiale.

Il programma beta di Marvel’s Avengers avrà inizio il 7 agosto esclusivamente per i giocatori PlayStation 4 che hanno prenotato il gioco, e sarà disponibile fino al 9 agosto. Il 14 agosto, la beta sarà disponibile per tutti i giocatori PlayStation 4 fino al 16 agosto. Per chi ha prenotato Marvel’s Avengers per Xbox One e PC, la beta inizierà il 14 agosto e sarà disponibile fino al 16 agosto. Infine, il 21 agosto la beta sarà disponibile per tutti i giocatori PlayStation 4, Xbox One e PC e sarà attiva fino al 23 agosto.

Per finire, Crystal Dynamics ha mostrato in anteprima il primo degli eroi che verranno aggiunti gratuitamente dopo la pubblicazione del gioco: Clint Barton, ossia Hawkeye. In una storia completamente originale ispirata ad alcuni dei migliori momenti di Hawkeye nei fumetti, i giocatori potranno brandire l’iconico arco tecnologico e le avanzate frecce di Hawkeye in missioni in singleplayer o in cooperativa con gli amici. La storia di Hawkeye continuerà a evolvere la narrazione del mondo di Marvel’s Avengers, e tutte le nuove missioni saranno accessibili all’intera gamma degli eroi giocabili. Ulteriori informazioni su questo e su altri contenuti post-lancio, compreso un nuovo nemico e altri contenuti in arrivo con la storia di Hawkeye, saranno presto disponibili.

Vi ricordiamo, infine, che Marvel’s Avengers sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 4 settembre.