Sekiro: Shadows Die Twice, le vendite hanno superato quota 5 milioni

Activision ha reso noto che le vendite di Sekiro: Shadows Die Twice hanno superato la ragguardevole cifra di 5 milioni di unità.

Si tratta di un risultato importante per l’action game sviluppato da From Software, la compagnia giapponese autrice della saga di Dark Souls. Pubblicato poco più di un anno fa, nel marzo del 2019, Sekiro ha immediatamente riscosso un ottimo successo di critica e di pubblico, e i risultati sul mercato sono lì a dimostrarlo.

Vi ricordiamo che la software house giapponese sta lavorando a un aggiornamento gratuito che però sarà disponibile solamente alla fine di ottobre. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l’apposito articolo che gli abbiamo riservato nella giornata di ieri.

