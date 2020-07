Assetto Corsa Competizione: arrivano i server privati su console

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno pubblicato una nuova patch di aggiornamento per Assetto Corsa Competizione per PS4 e Xbox One introducendo i server privati su console. D’ora in poi sarà dunque possibile ospitare sessioni multiplayer private e accedere ai server di altri giocatori, senza dover passare attraverso il multiplayer tradizionale.

L’aggiornamento risolve anche alcuni problemi noti legati al gioco in senso stretto e alle periferiche accessorie:

Risolti i crash che avvenivano durante l’accesso e la disconnessione durante una corsa

Risolti i problemi di visualizzazione dei messaggi di rete in caso di disconnessione durante gli Eventi speciali

Risolti i problemi di localizzazione relativi agli in-game rating

Corrette alcune diciture errate riportate sotto alcuni comandi, nel menù di comandi e binding

Miglioramento di performance su modelli PRO (PS4 Pro e Xbox One X)

Aggiunto un avviso per ricordare all’utente di aggiornare il firmware del proprio volante

Risolti svariati problemi di connessione e stabilità dei volanti

Correzione del Force Feedback per una sensazione più adatta all’esperienza console

Correzioni nelle opzioni di “Linearità Sterzo”

Gli “effetti stradali” ora influenzano il Force Feedback

Alcune modalità di visualizzazione non sono più accessibili tramite tastiera