L'Epic Games Store introduce il supporto agli achievement

Epic Games continua a introdurre nuove funzionalità al suo Store, anche estremamente a rilento: questa volta tocca al supporto agli achievement.

La compagnia fa sapere che alcuni videogiochi in vendita sul negozio digitale permettono lo sblocco di obiettivi, così come avviene su altre piattaforme, ma la funzionalità è ancora nella fase di testing. Ciò significa che gli achievement sull’Epic Games Store sono ancora soggetti a modifiche e la funzionalità definitiva potrebbe essere differente da quella aggiunta in queste ore.

Condividi con gli amici Inviare