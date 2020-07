Heroes of Hammerwatch arriva su Nintendo Switch e Xbox One

Dopo due anni dalla sua uscita su Steam, sembra sia giunto il momento per Heroes of Hammerwatch, il pixellosissimo roguelite di CrackShell, di arrivare su Nintendo Switch e Xbox One. La versione che arriverà sulle console, la Ultimate Edition, includerà tutti i DLC usciti finora, come mostrato dal trailer preparato per l’occasione:

In pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale, Heroes of Hammerwatch: Ultimate Edition prevede anche il gioco cooperativo online per quattro giocatori, che potranno sbizzarrirsi con nove diverse classi, più di cento oggetti diversi e, ovviamente, una quantità non indifferente di nemici da spedire all’altro mondo. Chi possiede una PS4 non deve restarci troppo male: CrackShell e BlitWorks sono al lavoro per assicurarsi che il loro titolo arrivi anche sulla console di casa Sony, ma ci vorrà ancora qualche tempo.

Sfortunatamente, sembra che le versioni console di Heroes of Hammerwatch non potranno avere accesso ai mod della community. CrackShell ha dichiarato che “abbiamo incontrato problemi tecnici al di là del nostro controllo. Il risultato è stato una pessima esperienza per i giocatori, quindi abbiamo deciso di non includerli. Speriamo che in futuro le console possano avere una piattaforma simile allo Steam Workshop.”