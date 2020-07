Gli sviluppatori giapponesi di picchiaduro terranno una tavola rotonda

Se siete rimasti delusi dalla notizia che i fan di Street Fighter V avranno presto nuove succose novità sul loro picchia preferito mentre voi siete ancora a bocca asciutta, non preoccupatevi: il primo agosto si terrà una tavolta rotonda fra tutti i principali sviluppatori giapponesi di picchiaduro, e non mancheranno sorprese e annunci. La lista degli ospiti, riportata da Gematsu, include:

Arc System Works Daisuke Ishiwatari (direttore della serie Guilty Gear) Kazuto Sekine (battle director)

Arika Akira Nishitani (producer di Fighting EX Layer)

Bandai Namco Katsuhiro Harada (capo producer della serie Tekken) Motohiro Okubo (producer di Soulcalibur VI)

Capcom Shuuhei Matsumoto (producer di Street Fighter V) Takayuki Nakayama (direttore di Street Fighter V)

Koei Tecmo Yohei Shimbori (producer di Dead or Alive 6)

SNK Yasuyuki Oda (producer SNK) Nobuyuki Kuroki (direttore SNK)



Gli spettatori sono incoraggiati a mandare le proprie domande usando l’hashtag #JFGPR su Twitter. La tavola rotonda potrà essere guardata sul canale Twitch di Bandai Namco, ma occhio all’orario: la tavola rotonda avrà infatti luogo alle 2 di notte odierne. Se non avete voglia di rimanere svegli per seguirla, non preoccupatevi: potrete trovare gli annunci più succosi sulle nostre pagine.