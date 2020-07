Paper Mario: The Origami King, l'Accolades Trailer ne celebra il successo

Sembra che Nintendo abbia davvero buoni motivi per essere soddisfatta di Paper Mario: The Origami King, il suo ultimo titolo con protagonista l’idraulico italiano, visto che ha deciso di produrre un trailer per celebrarne il successo di critica:

Paper Mario: The Origami King vede il nostro baffuto protagonista darsi da fare per cercare di liberare il castello di Peach dai legami che lo tengono avviluppato, e dava un’ottima prova di sè con dialoghi divertenti, soluzioni di gameplay innovative e un combattimento intrigante. Se volete saperne di più, perché non fate un salto a leggere la recensione che Daniele Cucchiarelli ha scritto per noi?