Disgaea 4 Complete+ arriverà su PC e su Xbox Game Pass

Già da un pezzo disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch, sembra fra non molto tempo Disgaea 4 Complete+, la versione definitiva del tattico di Nippon Ichi, arriverà anche su PC.

Particolarmente interessante il fatto che Valvatorez, i suoi fedelissimi vassalli e la loro ribellione contro le forze che hanno corrotto il regno dell’Ade arriveranno su PC non solo su Steam, ma anche sull’Xbox Games Pass, il che significa che chi già è sottoscritto al servizio Microsoft potrà giocarci senza pagare un centesimo.

In un blog post, NIS America ha anche specificato che il contenuto della versione PC non si limiterà a quello che sarà presente al lancio, previsto per l’autunno 2020: la compagnia ha infatti detto che i piani per il 2021 prevedono l’aggiunta di un editor di mappe, la presenza di squadre speciali di personaggi create dai giocatori nel mondo di gioco e l’aggiunta di battaglie dalle condizioni particolari.