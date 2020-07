People Can Fly al lavoro su un nuovo titolo AAA

In un comunicato stampa, lo studio di sviluppo polacco People Can Fly, famoso per titoli come Bulletstorm, Gears of War: Judgement e attualmente in fase di completamento di Outriders, ha annunciato di essere al lavoro su un titolo tripla A. Questo nuovo progetto, un action adventure che il comunicato stampa promette essere “rivoluzionario”, sarà affidato a People Can Fly New York, e per assicurarsi di avere forza lavoro a sufficienza per rendere giustizia alla scala di questo nuovo titolo, lo studio prevede un giro di nuove assunzioni, oltre all’apertura di un nuovo studio a Montreal. Non si hanno ovviamente ancora informazioni più dettagliate sul nuovo gioco di People Can Fly, se non che uscirà su “console di prossima generazione, piattaforme di streaming e PC.” Sembra quindi che, come già Outriders, il nuovo progetto dovrebbe essere disponibile anche su Stadia, oltre ovviamente a PlayStation 5 e Xbox Series X.

Per celebrare l’occasione lo studio, che ha da poco superato un totale di 250 persone impegnate al suo interno, ha anche deciso di dare un restyle grafico al proprio logo.