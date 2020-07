Peaky Blinders: Mastermind, ecco la data di uscita ufficiale

Di Peaky Blinders: Mastermind abbiamo parlato appena ieri, quando abbiamo pubblicato la nostra anteprima basata sulla prova dei primi livelli di gioco. Oggi Curve Digital e FuturLab ne annunciano la data di uscita ufficiale con un nuovo trailer.

Questo particolarissimo puzzle game sarà disponibile a partire dal 20 agosto su tutte le piattaforme, dunque su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. In Peaky Blinders: Mastermind prendiamo il controllo dei vari membri della famiglia Shelby per superare una serie di enigmi e riprendere così il controllo di Small Heath, quartiere nel cuore di Birmingham.