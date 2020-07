DiRT 5: il nuovo trailer ci mostra una pista Stampede in Arizona

Codemasters ha confezionato un nuovo trailer di DiRT 5, questa volta dedicato a una pista Stampede dell’Arizona.

I circuiti Stampede sono location naturali dure e spietate, costruite per veicoli ruvidi e pronti all’uso con forti sospensioni e ammortizzatori. Fino a dodici auto potranno competere in questi eventi estremi e difficili. Il nuovo video di gameplay presente qui in alto mostra anche il sistema climatico dinamico di DIRT 5 al lavoro, con un temporale in arrivo che trasforma il terreno e lo skyline.

Vi ricordiamo che DiRT 5 sarà disponibile dal 9 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, mentre arriverà su PS5 e Xbox Series X al lancio delle console. La versione per Google Stadia, invece, si farà attendere fino all’inizio del 2021.