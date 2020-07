Sky: Figli della Luce, disponibile la colonna sonora originale

Thatgamecompany ha annunciato di aver pubblicato la colonna sonora originale di Sky: Figli della Luce sulle principali piattaforme digitali.

Da oggi, infatti, la soundtrack è disponibile per l’acquisto sull’iTunes Store e su Google Play Music, mentre può essere ascoltata in streaming su Apple Music, Spotify e Amazon Music.

“Lavorare su Sky è stato emozionante“, ha dichiarato il compositore Vincent Diamante. “Ogni giorno ero in contatto diretto con il nostro Direttore Creativo, Jenova Chen, e con tutto il team di sviluppo di thatgamecompany. È stato veramente facile essere portati a scrivere musica sulla base delle grandi idee iniziali di cui mi hanno parlato: la bellezza del volo, la meraviglia del mondo e la gioia della compagnia. Altrettanto stimolante è stato guardare i giocatori accogliere il progetto, anche nei primi giorni dello sviluppo. Il modo in cui giocavano e vivevano nel mondo di Sky, contribuendo al ‘paesaggio sonoro’ con il canto e gli strumenti musicali, creava davvero un’emozione difficile da spiegare, soprattutto pensando a ciò che Sky poteva diventare, e ha contribuito in maniera decisiva ad ispirare molti dei momenti più importanti del gioco“.