Hyper Scape: ecco la data di uscita su PC e console

Ubisoft ha annunciato la data di uscita di Hyper Scape, il battle royale futuristico attualmente in open beta su PC e in arrivo tra pochi giorni anche su PS4 e Xbox One.

Il gioco sarà disponibile nella sua prima incarnazione definitiva a partire dal prossimo 11 agosto. In questa data partirà anche la Season 1, introducendo un’arma inedita (la Dragonfly) e un nuovo hack (il Magnet). Con l’inizio della Season 1, inoltre, verrà lanciato il primo Battle Pass composto da 100 livelli, ognuno dei quali sblocca contenuti stagionali esclusivi, tra cui molte personalizzazioni estetiche.

Ubisoft fa infine sapere che l’open beta di Hyper Scape su PC terminerà il prossimo 2 agosto. Chiunque abbia partecipato alla fase di prova riceverà 600 Bitcrowns, la valuta in-game, al lancio ufficiale del gioco.