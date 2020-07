QuakeCon at Home: ecco il programma della manifestazione digitale

Bethesda ha svelato tutti i dettagli del programma della QuakeCon at Home, la consueta manifestazione annuale che quest’anno si terrà in forma digitale a causa della pandemia da Coronavirus.

La kermesse celebrerà i venticinque anni della QuakeCon con un programma ricco di appuntamenti lungo tutto il weekend che partirà con il tradizionale benvenuto alle 18:00 del 7 agosto e si concluderà alle 05:00 del successivo 10 agosto. Di seguito i dettagli:

Venerdì 7 agosto

Benvenuto digitale con Pete Hines: 18:00

Conferenza “Representation in Video Games”: 23:00

“Prey Tell”, intervista con l’attrice Janina Gavankar e la produttrice Susan Kath: 00:00 (8 agosto)

Intervento su DOOM Eternal con Hugo Martin e Marty Stratton: 01:30 (8 agosto)

Sabato 8 agosto

CHAD: A Fallout 76 Story Podcast – QuakeCon at Home Edition: 21:00

Gioco da tavolo di Dishonored con Harvey Smith di Arkane Studios: 00:00 (9 agosto)

Diretta ESO con il lottatore di arti marziali UFC Rob Whittaker: 05:00 (9 agosto)

Domenica 9 agosto

Fallout 76 – Gioco libero del team della community globale: 14:00

Gioco da tavolo di Dishonored (continua): 19:00

Campionato mondiale di Quake – Finali: 23:00

Poiised si spaventa a morte giocando a The Evil Within: 03:00 (10 agosto)

L’intera manifestazione può essere seguita in diretta attraverso il canale Twitch di Bethesda. Infine, durante la kermesse ci sarà spazio anche per le iniziative di solidarietà: gli spettatori della QuakeCon at Home potranno effettuare donazioni a diverse organizzazione no-profit, tra cui Direct Relief, UNICEF, NAACP Legal Defense and Educational Fund e The Trevor Project.