Xbox Series X: novità in vista nel mese di agosto

Dopo l’Xbox Games Showcase che si è tenuto nei giorni scorsi, Microsoft si sta preparando a diffondere ulteriori novità su Xbox Series X nel corso del mese di agosto.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Phil Spencer: il boss della divisione gaming della Casa di Redmond ha infatti dichiarato che il prossimo mese scopriremo qualcosa in più circa i piani di Microsoft in relazione alla next-gen. A questo punto chissà se in quel di Redmond siano finalmente in grado di fornirci qualche dettaglio sul prezzo e sulla data di lancio di Xbox Series X, magari nel corso di un nuovo evento digitale dedicato alla prossima console di Microsoft.

