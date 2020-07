L'Open Beta di Iron Harvest 1920+ è iniziata

Come avevamo precedentemente annunciato, ieri sera ha avuto inizio l’Open Beta di Iron Harvest 1920+, lo strategico in tempo reale di KING Art Games basato su un’Europa del primo Novecento ucronica. La Prima Guerra Mondiale ha infatti avuto luogo, ma diversi sono stati i mezzi impiegati, con un’abbondanza di mech dallo stile ovviamente ispirati alla tecnologia dell’epoca. Se ancora non siete convinti, provate a dare un’occhiata al trailer cinematografico rilasciato da Deep Silver pochi giorni fa:

L’Open Beta è accessibile a tutti dalla pagina del gioco su Steam, include sia il gioco multiplayer che le schermaglia contro l’IA e le prime missioni della campagna, e durerà fino all’uscita del gioco, prevista per il primo settembre 2020 (cioè l’1.9.20, se avete paura di dimenticarvelo). KING Art Games assicura che tutti i progressi saranno mantenuti all’uscita del gioco, e ha anche condiviso informazioni riguardo al supporto per l’aspetto competitivo: questo mese di preparazione all’uscita del gioco, denominato anche Pre-Season, prevederà infatti degli eventi di qualificazione per un torneo che andrà a chiudersi al Gamescom, fra il 27 e il 30 agosto, con premi per un totale di 7000€.

Sembra, inoltre, che il contenuto aggiuntivo post-release, previsto in oggetti cosmetici e mappe dalle condizioni speciali, sarà strutturato in stagioni; chi comprerà l’edizione standard avrà accesso gratuito alla prima stagione, mentre chi deciderà di acquistare la versione Deluxe (al prezzo di 69,89€) potrà accedere gratuitamente alle prime due stagioni e a un’espansione non ancora annunciata. Infine, se vi state già sbizzarrendo con la beta ma volete dire qualcosa agli sviluppatori, fate un salto sul subreddit dedicato a Iron Harvest: KING Art Games interagisce spesso con gli utenti di quella board.