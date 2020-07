Nioh 2: disponibile il DLC The Tengu's Disciple

Se non aspettate altro che una scusa per tornare nel mondo di Nioh ad affettare Yokai delle più diverse forme e dimensioni, Team Ninja ha una buona notizia per voi: è infatti appena uscito il nuovo dlc di Nioh 2, intitolato The Tengu’s Disciple.

Disponibile al prezzo di 9,99€, o gratuito se già avete acquistato il Season Pass o la Digital Deluxe, The Tengu’s Disciple ci porta a fare un viaggio nel passato, dove ci aspetteranno nuove armi – inclusa una categoria del tutto nuova, la Splitstaff – nuove armature, nuovi alleati, e, ovviamente, nuovi nemici pronti a farci le feste. Inclusa, a quanto pare dal trailer, una specie di rana gigante in grado di risucchiarci e far di noi un sol boccone? Non siamo sicuri di voler sapere, ma siamo invece sicurissimi che il nostro Danilo Dellafrana non vede l’ora di buttarcisi a capofitto (nel DLC, non nello stomaco della rana).