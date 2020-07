Il multiplayer di Halo Infinite potrebbe essere free to play

Sembra che qualcuno non abbia fatto attenzione alle scritte in piccolo: sul proprio sito web, il retailer irlandese Smyths Toys avrebbe infatti accidentalmente rivelato che il multiplayer di Halo Infinite sarà free to play e arriverà fino a 120 fps.

Altre fonti hanno in seguito confermato la cosa ma, dato che nessuna di loro può vantare l’ufficialità, per il momento è meglio rimanere cauti. Di sicuro non sembra un annuncio improbabile: gli ultimi anni in particolare hanno visto una crescita notevole dei titoli free to play, non solo per quanto riguarda compagnie o titoli minori. È il caso per esempio di Apex Legends, della modalità Warzone di Call of Duty e, più recentemente, di Hyper Scape, il nuovo battle royale di Ubisoft. In questo contesto, non è implausibile che Xbox Game Studios e 343 Industries vogliano assicurarsi che anche il multiplayer della loro serie di punta abbia la piena possibilità di spiccare nel panorama degli FPS online. Di sicuro noi ci saremo, anche se non possiamo assicurarvi che non verremo distratti dalle note della colonna sonora.