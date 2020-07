Il prossimo Football Manager arriverà più tardi del solito

Altro giorno, altro giro di notizie legate alla pandemia globale: oggi è il turno di Sports Interactive, che in un blog post ha discusso dell’impatto del Covid-19 sull’operato dello studio e ha fatto sapere che sì, anche Football Manager 2021 arriverà più tardi di quando previsto. “Non è stata più dura del solito solo da un punto di vista della produzione”, ha dichiarato Miles Jacobson, direttore dello studio, “non aiuta nemmeno il fatto che il mondo del calcio, che cerchiamo di ricostruire nei nostri giochi, sia in uno stato di flusso costante. Alcuni campionati hanno confermato i loro piani, altri devono ancora decidersi, […] la finestra per i trasferimenti in Inghilterra è stata spostata, ci sono nuove regole d’emergenza che potrebbero, o forse no, essere presenti nella prossima stagione. E tanto altro ancora.” Jacobson ci ha però tenuto ad aggiungere che “lo studio ha fatto un lavoro incredibile date le circostanze, e non potrei essere più fiero di loro e di esserne parte.”

Per compensare il ritardo, sembra che Football Manager 2021 presenterà delle feature addizionali, che Jacobson descrive come “eccezionalmente forti”. Che dire? Toccherà ripiegare sull‘ottimo predecessore ancora per qualche mese.