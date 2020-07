Hellpoint, ecco il trailer di lancio del soulslike futuristico

Si preannuncia un ottimo finesettimana per i fan dei soulslike: oltre al DLC di Nioh 2, infatti, è arrivato sui nostri PC e console anche Hellpoint di Cradle Games, che si allontana dall’ambientazione medievaleggiante tipica del genere per portarci in un futuro forse tecnologicamente più evoluto, ma di sicuro non meno pericoloso per i poveri protagonisti. Ma ecco il trailer di lancio, con ospite d’onore il cugino brutto dello xenomorpho di Alien:

Hellpoint è attualmente disponibile per PC, Xbox One e PS4, mentre la versione Switch è stata rinviata, ma dovrebbe comunque arrivare entro quest’anno. Non mancate di tenere d’occhio le nostre pagine per la recensione, in arrivo prossimamente!