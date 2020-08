Bandai Namco annuncia la Season 4 di Tekken 7

Nel corso del Japanese Fighting Games Publishers Roundtable di questa notte, Bandai Namco, nella persona di Katsuhiro Harada, ha ufficialmente annunciato la Season 4 di Tekken 7, che vedrà interessanti cambiamenti per il picchia 3D più giocato al mondo. Non è mancato, ovviamente, un trailer di presentazione delle novità più succose:

Fra le novità principali della stagione 4 troveremo:

Nuove mosse per tutti i personaggi, e bilanciamento di quelle già presenti;

per tutti i personaggi, e bilanciamento di quelle già presenti; Un nuovo sistema di rank , denominato Tekken Prowess. Ci saranno cambiamenti al sistema attuale, ma mancano informazioni più precise;

, denominato Tekken Prowess. Ci saranno cambiamenti al sistema attuale, ma mancano informazioni più precise; Miglioramenti al matchmaking, inclusa la possibilità di vedere se l’avversario sta giocando su connessione WiFi;

inclusa la possibilità di vedere se l’avversario sta giocando su connessione WiFi; Miglioramenti al netcode;

Nuove Tekken Online Challenge ;

; Nuovi personaggi, di cui uno apparso brevemente e in lontananza a fine video. Si vocifera che potrebbe trattarsi di Kunimitsu.

Il direttore di Tekken 7 Katsuhiro Harada ha anche spiegato che il team di sviluppo è interessato al cross-play, ma la decisione finale spetta a Sony e a Microsoft.

La stagione 4 è prevista per l’autunno 2020, ma non è improbabile che arriverà nelle prime giornate di settembre. Il 12 settembre, infatti, inizieranno i tornei online di Tekken. In ogni caso, Michael Murray, producer del gioco, ha fatto sapere su Twitter che altre informazioni saranno rilasciate nei prossimi giorni, e che prima della Season 4 arriverà un aggiornamento per Tekken 7 che dovrebbe risolvere alcuni problemi di collisione.