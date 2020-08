Setsuka sarà il prossimo personaggio di Soulcalibur VI

Nel corso del Japanese Fighting Games Publishers Roundtable, Bandai Namco ha annunciato che sarà Setsuka il prossimo personaggio ad andare a unirsi al roster di Soulcalibur VI. Setsuka, introdotta in Soulcalibur III, è nota per il suo stile di combattimento distintivo e altamente tecnico, ed era fra i personaggi più richiesti dai fan del sesto capitolo della serie.

Setsuka arriverà sui nostri PC e console a brevissimo, il 4 agosto. Non sarà però l’unica aggiunta, visto che sarà preceduta di un giorno da una patch che includerà tanto agognati bilanciamenti, un nuovo stage, nuovi set per la creazione dei personaggi (a pagamento) e una nuova storia per Grøh, uno dei due personaggi introdotti da Soulcalibur VI.

Dopo Hilde e Hoahmaru, Setsuka è il terzo personaggio della Season 2 a scendere sullo Stage of History, su quattro previsti. Restano aperte le speculazioni su chi sarà l’ultimo: Hwang è ovviamente il gran favorito, ma chissà quali sorprese ci riserverà il producer di Soulcalibur VI, Motohiro Okubo?