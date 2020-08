343 Industries conferma che il multiplayer di Halo Infinite sarà free to play

Come da noi riportato, ieri erano emerse voci sempre più insistenti secondo cui il multiplayer di Halo Infinite sarebbe stato free to play. Non ci è voluto molto prima che fosse lo sviluppatore stesso del gioco, 343 Industries, a confermare la cosa sul proprio profilo Twitter.

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON

— Halo (@Halo) July 31, 2020