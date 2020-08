TennoCon 2020, Digital Extremes presenta Warframe: Heart of Deimos

Nonostante la necessità di passare in forma digitale, anche quest’anno il TennoCon, l’annuale conferenza dedicata a Warframe, non ha mancato di presentare succose novità. In questo caso si tratta di Heart of Deimos, la nuova espansione open world per l’hack ‘n slash free to play, che ci porta sul satellite di Marte a fare visita alla fazione degli Infested; un nome che è tutto un programma. Deimos sarà più piccola in termini di dimensioni rispetto ad altri mondi rilasciati in precedenza, ma allo stesso tempo più densa, con una rete sotterranea di tunnel generati proceduralmente da esplorare e dove fare conoscenza con la simpaticissima fauna locale. Digital Extremes ha anche rilasciato un lungo video di gameplay di presentazione:

Heart of Deimos e gli Infestati non saranno l’unica novità in arrivo su Warframe. Assieme all’espansione, infatti, il gioco includerà anche un nuovo sistema di potenziare le proprie warframe – denominato Crisalide Helminth – e una nuova warframe progettata dalla community e corrotta dal potere del Vuoto. Sembra inoltre che questa espansione includerà anche la cosiddetta New Player Experience, una serie di cambiamenti finalizzati a rendere il gioco più accessibile ai nuovi giocatori, noto punto debole di Warframe, la cui imponente dose di contenuto può spesso risultare eccessiva per i novizi.