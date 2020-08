Halo: The Master Chief Collection potrà presto contare sul cross-play

Con l’arrivo su PC alla spicciolata di tutti i giochi della Halo: The Master Chief Collection, in molti hanno iniziato a richiedere a gran voce l’introduzione del cross-play tra computer e console.

343 Industries ha quindi fatto sapere che il multiplayer cross-platform verrà introdotto nella raccolta, ma bisognerà attendere la fine dell’anno prima che l’utenza PC possa scontrarsi con i giocatori su Xbox One (e viceversa). Gli sviluppatori precisano che gli utenti potranno decidere con chi giocare sulla base dell’input di preferenza, dunque chi gioca con un pad potrà entrare nei server in cui sono presenti anche giocatori con mouse e tastiera soltanto se decideranno esplicitamente di farlo. In aggiunta, 343 aggiungerà una funzione di ricerca dei server, in modo tale da permettere ai giocatori di scegliere la regione del server.

